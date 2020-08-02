Житель Саратова прокатился на доске с веслом по улицам города

Житель Саратова решил заняться сапсерфингом прямо на одной из улиц города. Причиной для этого стал потоп в населенном пункте из-за прошедшего ливня.

Парень, стоя на доске и держа в руках весло, предлагал свои услуги жителям Саратова по транспортировке людей через большую лужу на улице Шехурдина.

«Я всех перевезу, пешеходов перевожу бесплатно. Как хорошо, что не сделали ливневки в городе, есть возможность на сапе покататься. В скором времени буду продавать прогулки», – сказал молодой человек.

Сильный ливневый дождь превратил Саратов в некое подобие Венеции. Из-за непогоды было приостановлено движение трамваев и троллейбусов, на дорогах образовывались Мощные водные потоки, которые не давали автолюбителям спокойно передвигаться, сообщает Регион Онлайн.