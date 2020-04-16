Житель Новокузнецка высказал мэру недовольство режимом самоизоляции

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Администрация Новокузнецка усилила запретные меры в связи с нашествием COVID-19 после того, как местный житель грубо пообщался на тему самоизоляции с мэром города. Разговор мужчина и чиновника был заснят на видео. Ролик оказался в распоряжении телеканала РЕН ТВ.

При просмотре можно заметить, как глава Новокузнецка начал личную проверку соблюдения режима самоизоляции. Он отправился в первый попавшийся парк, который был огорожен сигнальной лентой, и нашел там нарушителя правил изоляции, занимавшегося спортом. В беседе с мэром горожанин грубо и настойчиво объяснил, что домой уходить не желает и будет заниматься физкультурой и дальше.

– Да я хожу занимаюсь, что мне успокаиваться, слушать ваши бредни эти, – отметил новокузнечанин.

После этого мэрия решила отправить наряды полиции на патрулирование города. Кроме того, закрыли парки, скверы и прилегающие к ним территории.