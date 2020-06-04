Житель Магадана осужден за убийство четырех человек

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В Магадане осужден 24-летний мужчина. Он убил четырех человек, а также совершил грабеж и кражи. Как сообщает СК РФ, обвиняемому назначили пожизненное лишение свободы.

25 декабря 2018 года мужчина убил своего собутыльника. Затем он похитил деньги убитого. Через 5 дней преступник убил приятеля у него дома. Кроме того, он расправился с еще двумя свидетелями преступления – мужчиной и женщиной. Уходя с места преступления, убийца забрал еще 65 тысяч рублей.

До совершения убийств мужчина совершил кражу. Однако в содеянном он не сознался.