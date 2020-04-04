Житель Красноярска пожарил шашлыки на крыше многоэтажки

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Проживающий в Красноярске мужчина захотел пожарить шашлыки и сделал это. Он поставил мангал на крыше многоэтажного дома и приготовил мясо, засняв все на видео.

На кадрах, попавших в распоряжение телеканала РЕН ТВ, можно заметить пустой Красноярск: жители соблюдают карантинный режим; мангал с шашлыками. Автор видео комментирует происходящее и заявляет, что самоизолироваться на крыше дома пришлось после того, как его не пустили в лес. Он отмечает, что наступила «тоталь изолятьён».

Заметим, что предприимчивого красноярца могут оштрафовать, потому что жарить шашлык на крыше дома запрещено.