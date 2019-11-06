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Житель Барнаула заявил, что обувь оскорбила его чувства

В Барнауле мужчине не понравилось, что на подошве обуви нанесен протектор в форме креста. Гражданин возмутился и заявил, что это оскорбляет его чувства как верующего человека, сообщает Лента.ру.

Кроме того, мужчина обратился к руководителям магазина и попросил их перестать продавать модель с крестом на подошве. Также барнаулец отметил, что сотрудники торговой точки ни в чем не виноваты: он призвал наказать за оскорбление чувств верующих производителя обуви.

Представители Русской православной церкви также не остались в стороне от ситуации. Они заявили, что дизайн ботинок недопустим: нельзя носить крест на обуви, надо носить его на теле.

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