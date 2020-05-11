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Жесткое задержание мужчины полицейским попало на видео

Никита Брыкин

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ГУ МВД по Нижегородской области проверит видео, на котором местный сотрудник полиции задерживает мужчину с применением физической силы, пишет издание Pro Город.

Сообщается, что инцидент 11 мая в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. На кадрах с нецензурной бранью видно, как страж порядка скручивает задержанного и ударяет коленом в живот. По словам женщины-инвалида, находящейся рядом, она не понимает, за что задерживают ее спутника.

«Сотрудник ее толкнул. Это нормально вообще? Кто позволил так вести себя сотрудникам правоохранительных органов?» — возмущается очевидец.

По одной из версий, у горожанина не было QR-кода. Информация проверяется.

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