Жесткое задержание мужчины полицейским попало на видео

ГУ МВД по Нижегородской области проверит видео, на котором местный сотрудник полиции задерживает мужчину с применением физической силы, пишет издание Pro Город.
Сообщается, что инцидент 11 мая в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. На кадрах с нецензурной бранью видно, как страж порядка скручивает задержанного и ударяет коленом в живот. По словам женщины-инвалида, находящейся рядом, она не понимает, за что задерживают ее спутника.
«Сотрудник ее толкнул. Это нормально вообще? Кто позволил так вести себя сотрудникам правоохранительных органов?» — возмущается очевидец.
По одной из версий, у горожанина не было QR-кода. Информация проверяется.
Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram