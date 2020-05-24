Женщина три дня ходила с иголкой в глазу, которую ей воткнул возлюбленный

В одном из общежитий Советского округа в Омске стало известно о факте домашнего насилия, жертвой которого стала 32-летня местная жительница. Об этом стало известно порталу «Om1.ru».
Сообщается, что пациентка была госпитализирована в БСМП №1 с травмой глаза. Врачи установили, что правое глазное яблоко было чем-то проткнуто.
Выяснилось, три дня назад 42-летний ранее судимый сожитель ткнул иголкой в глаз возлюбленной. При этом женщина долгое время не обращалась в больницу. Злоумышленника привлекут к ответственности.
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