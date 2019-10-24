Женщина скончалась от потери крови после удаления десяти зубов

В Великобритании дантист вырвал пациентке десять зубов, после чего она скончалась от потери крови. Об этом пишет Лента со ссылкой на Daily Mail.

Летом 2017 года врач удалил женщине за два приема по пять зубов. Спустя несколько часов после последнего посещения врача, женщина отправилась в пункт первой медицинской помощи из-за кровотечения. Ей помогли и отпустили домой. Однако 19 июля она потеряла сознание дома и скончалась.

Выяснилось, что медик не обсудил с пациенткой ее медицинскую историю и не учел повышенный риск кровотечения из-за приема «Варфарина». Он признал свою вину.