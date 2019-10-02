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Женщина погибла в ДТП в Салавате, еще двое госпитализированы

В городе Салавате (республика Башкортостан) столкнулись два легковых автомобиля. Авария оказалась смертельной.

ЧП случилось на пересечении улиц Губкина и Калинина поздним вечером. Участниками дорожного происшествия стали Сhevrolet Lanos, которым управлял 33-летний автомобилист, и российский хэтчбек ВАЗ-2112 с 26-летним водителем за рулем. По предварительным данным, виновником ДТП был водитель иномарки.

В итоге смертельные повреждения получила 24-летняя пассажирка Лады. Она умерла, пока ее везли в медучреждение. Водителей обоих авто доставили в больницу, сообщает ToDay News Ufa.

Фото: ToDay News Ufa

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