Женщина погибла в ДТП с грузовиком на М-4 под Воронежем

10 сентября на федеральной трассе М-4 «Дон» случилось смертельное ДТП. Авария, произошедшая на 696-ом километре автодороги, унесла жизнь женщины.

Сообщается, что участниками столкновения в Верхнемамонском районе Воронежской области стали Mercedes-Benz и грузовик Isuzu Forward. Машины не разъехались в 20:30. Согласно предварительной версии, виновником стал 51-летний житель Подмосковья. Он, управляя Mercedes-Benz 350, направлялся в сторону столицы со стороны Ростова-на-Дону и совершил выезд на встречку. На данной полосе в тот момент находился грузовой автомобиль марки Isuzu, шофером которого был 41-летний ростовчанин. Случилось жесткое столкновение.

В итоге смертельные травмы получила пассажирка немецкого авто. 41-летняя женщина умерла на месте трагедии. С тяжелыми повреждениями в медучреждение был доставлен и виновник ДТП, сообщают Вести Воронеж.

Фото: УГИБДД по Воронежской области