На главную Новости мира Женщина погибла в ДТП с грузовиком на М-4 под Воронежем
Новости мираПроисшествия

Женщина погибла в ДТП с грузовиком на М-4 под Воронежем

10 сентября на федеральной трассе М-4 «Дон» случилось смертельное ДТП. Авария, произошедшая на 696-ом километре автодороги, унесла жизнь женщины.

Сообщается, что участниками столкновения в Верхнемамонском районе Воронежской области стали Mercedes-Benz и грузовик Isuzu Forward. Машины не разъехались в 20:30. Согласно предварительной версии, виновником стал 51-летний житель Подмосковья. Он, управляя Mercedes-Benz 350, направлялся в сторону столицы со стороны Ростова-на-Дону и совершил выезд на встречку. На данной полосе в тот момент находился грузовой автомобиль марки Isuzu, шофером которого был 41-летний ростовчанин. Случилось жесткое столкновение.

В итоге смертельные травмы получила пассажирка немецкого авто. 41-летняя женщина умерла на месте трагедии. С тяжелыми повреждениями в медучреждение был доставлен и виновник ДТП, сообщают Вести Воронеж.

Фото: УГИБДД по Воронежской области

Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Житель Мордовии жестоко избил экс-сожительницу

Ксения Царицына порадовала фанатов пикантными публикациями

На Урале «газелист» насмерть сбил пенсионера