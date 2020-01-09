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Женщина погибла при попытке сделать селфи под Нижним Новгородом

На турбазе при попытке сделать селфи погибла жительница Нижегородской области. Об этом пишет портал «Москва 24» со следователей.

По предварительной версии, женщина хотела сфотографироваться на площадке у пруда. Однако в какой-то момент она облокотилась на ограждение, в результате чего оно обломилось. Пострадавшая упала на лед с трехметровой высоты и погибла.

По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

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