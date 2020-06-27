Женщина не могла забеременеть и узнала, что она мужчина

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Жительница Индии узнала в 30 лет, что у неё мужской набор половых хромосом XY. Шокирующий факт «всплыл», когда пациентка пришла к врачам и рассказала о болях в области живота.

Во время обследования медики выяснили, что у женщины имеется врожденный синдром нечувствительности к андрогенам, или синдром Морриса. Оказывается, что человек с такой патологией внешне является женщиной, но по генам это мужчина.

Кроме того, врачи узнали, что у пациентки не было матки и яичников. Менструаций она также не видела. Одновременно с данными фактами установлено, что грудь у женщины развита хорошо, так же, как и внешние родовые органы, пишет РЕН ТВ.

Именно поэтому прожив 9 лет в браке, пациентка не сумела завести ребёнка. Хотя она с супругом пыталась это сделать несколько раз.