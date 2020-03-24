Женщина нарушила карантин ради похода на маникюр в Москве

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В Москве задержали уроженку Белоруссии, которая нарушила карантин при посещении маникюрного салона. Об этом стало известно телеканалу РЕН ТВ.

Инцидент произошел 23 марта в районе Пресненский. Как стало известно, 8 марта женщина вернулась из Италии, однако она не придала этому значения и пришла в маникюрный салон, сообщив, что находится на карантине.

По словам самой задержанной, в аэропорту ее проверили врачи, наличие коронавируса у нее не подтвердилось. Повторная проверка вновь не подтвердила, что у девушки COVID-19. По факту случившегося ведется проверка.

Фото — Pixabay.com

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