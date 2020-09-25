Жена застукала мужа за жестоким убийством и расчленением друга

Возбуждено уголовное дело в отношении 57-летнего жителя села Новокарасук Омской области, который подозревается в убийстве приятеля, пишет портал «Om1.ru».

Сообщается, что местная жительница вернулась домой вечером и нашла в садовой тележке во дворе расчлененное тело мужчины. О случившемся она заявила в полицию. К убийству оказался причастен ее муж.

По версии следствия, во время застолья хозяин дома убил ножом 41-летнего друга, который зашел к нему в гости. После этого злоумышленник расчленил тело, упаковал куски в мешки и пытался вывезти. Однако его планам помешала вернувшаяся домой супруга.

Причину конфликта с приятелем омич не вспомнил.