Жена похитила и увезла в лес 15-летнюю девочку за связь с ее мужем

Стали известны подробности похищения 15-летней девушки в Эвенкии Красноярского края. Об этом пишет «КП».

Началось с того, что подросток стала встречаться с 26-летним мужчиной. Их связь продолжалась с 2018 по 2020 год. О романе мужа с молоденькой соперницей узнала жена. Она уговорила двух подруг, и они вывезли девушку в лес – чтобы «допросить».

Тревогу забила мать подростка, которая обратилась в полицию с заявлением о похищении и незаконном удержании.

В итоге мужчина попал под уголовное дело по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, совершенное лицом, достигшим 18-летнего возраста». Он признал вину и находится под подпиской о невыезде.