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Новости мираПроисшествия

Завершено расследование убийства бывшего бойца ГРУ Никиты Белянкина

7info
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Главным следственным управлением СК России завершено расследование уголовного дела об убийстве бывшего военнослужащего, покушении на убийство мужчины и хулиганстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ, ст. 213 УК РФ). В качестве обвиняемых привлечены 9 человек.

По данным следствия, 1 июня 2019 года в деревне Путилково г.о. Красногорск Московской области обвиняемые совершили хулиганские действия и нападение на гражданина Сергеева и бывшего военнослужащего спецподразделения ГРУ Никиту Белянкина, который вступился за него. В результате Белянкин получил ножевое ранение, от которого скончался.

В рамках расследования следователи определили всех без исключения участников событий и дали правовую оценку действиям каждого из них. В частности, обвинения в убийстве Белянкина в связи с исполнением им общественного долга и покушении на убийство мужчины из хулиганских побуждений предъявлены Сергею Ходжаяну, Гамлету Айрапетяну и Гранту Айрапетяну. Остальным соучастникам инкриминируется хулиганство.

Выводы следствия основываются на комплексе доказательств, подтверждающих виновность указанных лиц, в том числе видеозаписях с места происшествия, на которых зафиксированы обстоятельства совершенного преступления, заключениях проведенных экспертиз, показаниях свидетелей и потерпевших.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру РФ для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

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