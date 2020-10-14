Замуровавшую сына в бетон астраханку признали вменяемой

Жительница Астрахани, которая убила своего 12-летнего сына и замуровала в бетон, была признана вменяемой. Об этом стало известно телеканалу РЕН ТВ.

В марте 56-летняя политическая активистка сама обратилась в полицию и заявила о пропаже мальчика. Она всячески пыталась запутать следствие, утверждая, что сына неоднократно видели возле дома. Также женщина опознавала ребенка на камерах видеонаблюдения.

Однако в июне под полом дома, который ранее принадлежал матери обвиняемой, нашли залитое бетоном тело мальчика.

По версии следствия, ребенок ушел из дома 4 марта и вернулся под утро следующего дня. Из-за этого между ним и матерью возникла ссора. Женщина дождалась момента, когда сын уснет, нанесла один удар в область головы острой частью пластиковой кисточки, а также несколько ударов гантелью. От полученных травм мальчик скончался на месте.