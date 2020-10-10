Замдиректора школы надругался над девочкой прямо в кабинете на Камчатке

Возбуждено уголовное дело против заместителя директора одной из школ на Камчатке. Его обвиняют в том, что он надругался над школьницей. Об этом стало известно телеканалу РЕН ТВ.

Сообщается, что преступление было совершено 5 октября. В полицию обратилась мать потерпевшей.

По предварительной информации, замдиректора по инновационным технологиям развратил 9-летнюю девочку в кабинете, где кроме них никого не было.

Отметим, что мужчину обвиняют в совершении насильственных действий сексуального характера