Загрузившие фото Гитлера на сайт «Бессмертного полка» раскаялись

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Следственный комитет опубликовал видео допроса четверых мужчин, которые подозреваются в размещении фото лидеров нацистской Германии на сайте акции «Бессмертный полк».

Речь идет о Данииле Симонове из Перми, Андрее Шабанове из Самары, Денисе Воронцове из Волгограда и Вячеславе Круглове из Ульяновска. Против них возбудили уголовные дела о реабилитации нацизма.

Сообщается, что они раскаиваются в содеянном и обещают больше так не делать. Один из задержанных на вопрос следователя, зачем он это сделал, говорит, что «решил пошутить, вышло неудачно».