Загорелся в пути: В Самаре ассенизаторы потушили элитный кроссовер

23 ноября в Самаре на дороге загорелся элитный кроссовер. Машину пришлось тушить, использовав жидкость из ассенизаторской машины.

Видео с места событий было размещено в паблике «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК» в соцсети ВКонтакте. На кадрах можно заметить, как рабочие, ехавшие на ассенизаторском грузовике, помогают владельцу BMW X6 ликвидировать возгорание, возникшее в моторном отсеке баварского кроссовера. Отходы выливают прямо под капот иномарки, чтобы загасить пламя.

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В соцсети отмечается, что инцидент произошел утром в субботу. Событие вызывает противоречивые эмоции: машину вроде как потушили, и о потерпевших не говорится, но методы тушения и вообще сам случай возгорания не очень приятны.

Фото и видео: «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК»