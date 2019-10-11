Задержана подозреваемая в выводе из России более миллиарда рублей

В Москве задержана 34-летняя женщина, которую подозревают в организации вывода валюты за пределы России. Об этом сообщает сайт МВД России.



– Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с ФСБ России перекрыт нелегальный канал перевода денежных средств в иностранной валюте за рубеж с использованием подложных документов, – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.



По версии следствия, за период с 2015 по 2018 год подозреваемые вывели за пределы страны более 1 миллиарда рублей. Делали они это под видом оплаты внешнеторговых контрактов.



В настоящее время следственные действия по делу продолжаются. Уже изъяты компьютеры, электронные ключи для банковских операций, а также более 23 миллионов рублей.

