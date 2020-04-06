«Забывает про своих граждан»: депутат обратилась к Путину

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Депутат госсобрания Алтая Мария Демина обратилась к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Она записала свое обращение на видео.

– Россия помогает Соединенным Штатам, Китаю, Сирии, но забывает про своих граждан, – заявила депутат от КПРФ.

При этом она отметила, что Соединенные Штаты выплатили деньги своим гражданам, чтобы оказать им поддержку в трудный момент. А в это время в России «население закредитовано, заработные платы низкие, кредиты нужно платить». Поэтому Демина считает поддержку от государства очень важной.

Мария Демина предложила Путину организовать выплаты для всех россиян. Она призвала выдать каждому гражданину 50 000 рублей. Кроме того, народная избранница призвала «освободить малый и средний бизнес от налогов на полгода». Она полагает, что такие меры помогут бизнесменам пережить кризисные времена, сообщает Вечерняя Казань.

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