Названа новая версия появления COVID-19

Сотрудники Британской разведки рассказали, откуда, по их мнению, появился коронавирус. Они полагают, что пандемию COVID-19 породила утечка из китайской лаборатории. Однако версию с заражением от животного не отвергают.

Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Daily Mail, в Ухане (КНР) существуют минимум две лаборатории. Из одной из них и могла произойти утечка вируса. Сообщается, что в Уханьском центре контроля заболеваний. Экспериментировали, используя летучих мышей.

По словам эксперта по биологической безопасности, професора Ричарда Эбрайта, он лично наблюдал, как китайские исследователи изучали вирусы, пренебрегая техникой безопасности.