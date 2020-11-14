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За минувшие сутки в Липецкой области коронавирусом заразились еще 98 человек

Елена Лобанова

За прошедшие сутки в Липецкой области зарегистрировали 98 новых случаев коронавируса. При этом за 24 часа от COVID-19 вылечились сразу 105 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб. 

Всего же с начала пандемии зарегистрировали 9 425 случаев заражения, из них 7 604 человек выздоровели, 84 умерли, а еще 1 734 находятся на лечении. 

— COVID-19 протекает в легкой форме у 1 125 человек. Они лечатся амбулаторно, но под присмотром врача, — говорится в сообщении. 

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

  • Липецк — 31;
  • Елец — 5;
  • Воловский район — 1;
  • Грязинский район — 12;
  • Данковский район — 2;
  • Добринский район — 2;
  • Добровский район — 2;
  • Долгоруковский район — 6;
  • Елецкий район — 17;
  • Измалковский район — 5;
  • Лев-Толстовский район — 5;
  • Липецкий район — 5;
  • Становлянский район — 2;
  • Тербунский район — 1;
  • Усманский район — 2.
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