За минувшие сутки в Липецкой области коронавирусом заразились еще 98 человек

За прошедшие сутки в Липецкой области зарегистрировали 98 новых случаев коронавируса. При этом за 24 часа от COVID-19 вылечились сразу 105 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Всего же с начала пандемии зарегистрировали 9 425 случаев заражения, из них 7 604 человек выздоровели, 84 умерли, а еще 1 734 находятся на лечении.

— COVID-19 протекает в легкой форме у 1 125 человек. Они лечатся амбулаторно, но под присмотром врача, — говорится в сообщении.

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

Липецк — 31;

Елец — 5;

Воловский район — 1;

Грязинский район — 12;

Данковский район — 2;

Добринский район — 2;

Добровский район — 2;

Долгоруковский район — 6;

Елецкий район — 17;

Измалковский район — 5;

Лев-Толстовский район — 5;

Липецкий район — 5;

Становлянский район — 2;

Тербунский район — 1;

Усманский район — 2.