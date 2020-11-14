За минувшие сутки в Липецкой области коронавирусом заразились еще 98 человек

За прошедшие сутки в Липецкой области зарегистрировали 98 новых случаев коронавируса. При этом за 24 часа от COVID-19 вылечились сразу 105 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб.
Всего же с начала пандемии зарегистрировали 9 425 случаев заражения, из них 7 604 человек выздоровели, 84 умерли, а еще 1 734 находятся на лечении.
Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
- Липецк — 31;
- Елец — 5;
- Воловский район — 1;
- Грязинский район — 12;
- Данковский район — 2;
- Добринский район — 2;
- Добровский район — 2;
- Долгоруковский район — 6;
- Елецкий район — 17;
- Измалковский район — 5;
- Лев-Толстовский район — 5;
- Липецкий район — 5;
- Становлянский район — 2;
- Тербунский район — 1;
- Усманский район — 2.
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