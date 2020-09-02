Юный хоккеист умер в больнице после падения с турника

В московской клинике скончался 16-летний хоккеист, получивший тяжёлую травму при падении с турника. Об этом сообщает «МК».

ЧП произошло пару недель назад в Тверской области, где спортсмен отдыхал на даче. Он любил заниматься на турнике, установленном в гараже. В какой-то момент турник не выдержал нагрузки и парень упал вместе с ним на пол, ударившись головой.

После падения молодой человек остался в сознании, но затем пожаловался на сильную головную боль. После этого его отвезли в районную больницу, а затем и в клинику в Тверь. Там пострадавший через некоторое время впал в кому.

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28 августа хоккеиста на вертолёте привезли в НИИ детской хирургии и травматологии. Скончался он 1 сентября.

Сообщается, что парень был единственным ребёнком в семье, мама-домохозяйка занималась его воспитанием и развитием. Хоккеем молодой человек занимался с раннего детства, играл за команды «Динамо», «Северная Звезда» на позиции нападающего.