Юноша разбил родительскую машину в погоне с ДПС

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Фото — Тульская пресса

В Туле подростки разбили угнанную у родителей одного из них машину. ЧП случилось во время погони с инспекторами ДПС.

Инцидент произошел 28 апреля, в вечернее время суток. Подозрительный Ford Focus был замечен на улицах города местными жителями. Бдительные люди сообщили о машине сотрудникам ГИБДД. На место был отправлен наряд полиции. Патрульные нашли авто и призвали водителя иномарки остановиться. Однако вместо этого автолюбитель лишь прибавил скорости и стал отрываться от преследования. «Гонка» могла бы продолжаться еще долго, если бы в одном из поворотов автомобилист не потерял управление, и его транспортное средство не протаранило бы столб около остановки.

После ДТП машина загорелась. Однако подоспевшие на место ЧП правоохранители оперативно потушили ее. В результате столкновения с опорой ЛЭП травмы получил юноша 13 лет, находившийся в салоне иномарки в момент аварии. Управлял «Фордом» 16-летний парень.

После поверки выяснилось, что юный автолюбитель своровал у родителей ключи от их машины и отправился кататься на «Фокусе» вместе со своим другом. Об этом пишет Тульская пресса.

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