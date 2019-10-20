Ярославец объяснил, зачем устроил пожар с семью погибшими

Задержанный по подозрению в поджоге дом в Ростове Великом, в результате которого погибли семь человек, объяснил мотивы преступления. В настоящее время с подозреваемым проводятся следственные действия.

По словам 37-летнего мужчины, он держал обиду на одну из семей. В школе его ребенок подрался с одноклассниками, а когда мужчина пришел разбираться родителями — сам был побит.

Как пишет Лайф, злоумышленник домой на такси, будучи пьяным. Увидев дом обидчиков, он решил отомстить и поджог здание.

Напомним, что ночью 19 октября сгорел деревянный дом на улице Ленина. Погибло семь человек, в том числе пять детей.