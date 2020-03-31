«Яндекс» открыл онлайн-школу для учащихся школ

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31 марта портал «Яндекс» открыл онлайн-школу для учащихся 5-11 классов. Для детей проводятся видеоуроки по более чем пятнадцати предметам. Школа начинает свою работу в 9 утра и завершает в 14 часов.

Кроме того, платформа предлагает видеоуроки для подготовки к сдаче ЕГЭ и ОГЭ. Учителям приготовили сервис для проведения трансляций и раздачи заданий школьникам. Имеется возможность автоматически проверять все.

Видеоуроки проводит коллектив преподавателей из более чем 100 человек. В их число входят авторы учебников и методичек, специалисты по ЕГЭ, организаторы олимпиад, сообщает РЕН ТВ.