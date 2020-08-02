Ялтинского охранника пляжа с плеткой уволили

Охранника. Который в Ялте прогнал с пляжа семью с маленьким ребенком, размахивая плеткой, уволили. Об этом сообщило руководство санатория, в котором ранее работал мужчина.

«С участником конфликта договор расторгнут», – уточнили в санатории.

Также представители администрации учреждения отметили, что потерпевшие посетителями санатория не являлись. По факту случившегося уже проведена беседа со всеми сотрудниками ялтинского санатория, сообщает РЕН ТВ.

Ранее в Сеть просочилось видео, ан котором можно заметить, как охранник с плеткой в руках прогоняет семью с пляжа санатория «Форос».