Якутский чиновник нашел чужую карту и закупился едой

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Якутский чиновник стал фигурантом уголовного дела. Мужчина закупился продуктами, отыскав чужую банковскую карту.

Как сообщает Рамблер, обвиняемый нашел карту на улице. Она отправился в продуктовый магазин. Там он купил съестное на 5 с лишним тысяч рублей. при этом он осознавал, что оплатить покупки чужой картой можно без ввода пин-кода лишь на сумму до одной тысячи рублей.

О проделках чиновника стало известно правоохранителям. На преступника завели уголовное дело. Теперь оно будет рассматриваться в суде.