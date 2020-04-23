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Якутский чиновник нашел чужую карту и закупился едой

Алексей Агеев

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Якутский чиновник нашел чужую карту и закупился едой

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Якутский чиновник стал фигурантом уголовного дела. Мужчина закупился продуктами, отыскав чужую банковскую карту. Как сообщает Рамблер, обвиняемый нашел карту...
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Якутский чиновник стал фигурантом уголовного дела. Мужчина закупился продуктами, отыскав чужую банковскую карту.

Как сообщает Рамблер, обвиняемый нашел карту на улице. Она отправился в продуктовый магазин. Там он купил съестное на 5 с лишним тысяч рублей. при этом он осознавал, что оплатить покупки чужой картой можно без ввода пин-кода лишь на сумму до одной тысячи рублей.

О проделках чиновника стало известно правоохранителям. На преступника завели уголовное дело. Теперь оно будет рассматриваться в суде.

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