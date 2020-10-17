В Волгоградской области внедряют массовое применение тестов на антиген к коронавирусу

В Волгоградской области начали внедрять массовое применение тестов на антиген к коронавирусу, сообщает «Волгоградская правда».

Новую технологию решили внедрить из-за того, что местные лаборатории не справляются с большой нагрузкой. Не так давно одна из них даже приостановила свою работу, потому что поступало очень много проб. По мнению Минздрава, новые методы экспресс-диагностики коронавируса помогут решить проблему.

В настоящее время в области проводят ПЦР-диагностику. А новый метод — это аналог ПЦР-диагностики на амбулаторном этапе. Точность антигена коронавирусной инфекции достигает 98%.

Председатель регионального комитета здравоохранения Анатолий Себелев отметил, что сейчас прорабатывается возможность диагностики коронавирусной инфекции методом антигена через полис ОМС.