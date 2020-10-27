Цены на лекарства в липецких аптеках одни из самых низких в РФ

Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области выяснили, что в регионе одни из самых дешевых противовирусных лекарств, сообщает пресс-служба областной администрации.
Исследование проводили по трем категориям: препараты до 50 рублей, от 50 до 500 рублей, свыше 500 рублей.
В Липецкой области оптовая надбавка составляет 12%, а это меньше, чем во всех регионах центрального федерального округа. При этом розничная надбавка — 23% — позволила Липецкой области занять второе место в том же округе.
Специалисты управления постоянно контролируют стоимость жизненно необходимых и важнейших лекарств в регионе, регулярно проводят специальные рейды по мониторингу ситуации.