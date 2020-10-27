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Новости мираОбщество

Цены на лекарства в липецких аптеках одни из самых низких в РФ

Елена Лобанова

Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области выяснили, что в регионе одни из самых дешевых противовирусных лекарств, сообщает пресс-служба областной администрации. 

Исследование проводили по трем категориям: препараты до 50 рублей, от 50 до 500 рублей, свыше 500 рублей. 

— Учитывались как отпускные цены, устанавливаемые производителями лекарств, так и оптовые (от поставщика) и розничные (непосредственно от аптечных сетей) наценки, у которых в каждом регионе существует свой предел, — говорится в сообщении. 

В Липецкой области оптовая надбавка составляет 12%, а это меньше, чем во всех регионах центрального федерального округа. При этом розничная надбавка — 23% — позволила Липецкой области занять второе место в том же округе. 

— Расчёты в управлении производили на примерах лекарств особенно популярных при лечении и профилактике респираторных заболеваний. То есть тех, спрос на которые в регионе сейчас особенно велик, — рассказали в пресс-службе областной администрации. 

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Специалисты управления постоянно контролируют стоимость жизненно необходимых и важнейших лекарств в регионе, регулярно проводят специальные рейды по мониторингу ситуации.

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