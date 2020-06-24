Выявлен продукт, нормализующий кровяное давление

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Назван продукт, который не только положительно влияет на ЖКТ, но и при регулярном употреблении в пищу нормализует кровяное давление.

По мнению специалистов, такими качествами обладает свёкла. Так «панацеей от гипертонии» может стать свекольный сок в неразбавленном виде. Именно в этом варианте достигается максимальный эффект действия овоща на кровеносные сосуды.

Свёкла содержит нитраты, которые превращаются в оксид азота внутри артерий. Оксид азота способствует расширению артерий, что, в свою очередь, снижает кровяное давление и улучшает кровообращение.

Однако к такому способу можно обращаться только в случае отсутствия противопоказаний к употреблению продукта, — пишет Medical Note