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Высокопоставленный полицейский сбил ребенка в Дмитрове

Возбуждено уголовное дело в отношении замруководителя миграционного управления МВД России Андрея Краюшкина. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

Инцидент произошел на трассе Москва–Дмитров–Дубна. Сообщается, что на нерегулируемом пешеходном переходе водитель Hyundai сбил 4-летнего ребенка, который переезжал проезжую часть на самокате в сопровождении матери.

Правоохранитель оказал ребенку первую помощь, вызвал скорую помощь и дождался сотрудников ГИБДД. Мальчика госпитализировали с травмами.

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