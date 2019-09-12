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Вынесен приговор убийце семилетнего ребёнка

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Курской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора Виталию Пащевскому. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных  пп. «а» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ (распространение и публичная демонстрация материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних), п. «в» ч. 2 ст. 242.2 УК РФ (использование лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, в целях изготовления порнографических материалов), п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), пп. «в», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера).

Следствием и судом установлено, что днем 23 октября 2018 года 39-летний Пащевский в лифте собственного подъезда встретил своего 7-летнего соседа. Под обманным предлогом он заманил мальчика к себе в квартиру, где совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера, после чего с целью избежать наказания за содеянное убил его, нанеся ножевое ранение в область  головы. С целью сокрытия преступлений он вывез тело ребенка в село Трояново, расположенное примерно в 20 километрах от Железногорска, где спрятал его в лесопосадке за территорией своего дачного участка, закидав ветками, листьями и травой.

Благодаря целенаправленной работе следователей и криминалистов Следственного комитета РФ во взаимодействии с сотрудниками других правоохранительных органов удалось установить лицо, причастное к совершению преступлений в отношении ребенка, и собрать достаточную доказательственную базу для его изобличения.  Для расследования была создана следственная группа в составе лучших следователей и следователей-криминалистов следственного управления СК России по Курской области. Только в первые дни расследования следователями было назначено более 30 судебных экспертиз, в том числе генетических, допрошено более 100 человек.

Приговором суда Виталию Пащевскому назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

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