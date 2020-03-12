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Вынесен приговор насильнику и убийце

Собранные следственным отделом по Фрунзенскому району города Саратов следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 60-летнему местному жителю. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных: п. «а», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, с целью сокрытия другого преступления, а равно сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера), четырех эпизодов преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего), трех эпизодов преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ(изнасилование, совершенное с угрозой убийства или причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего), п. «г» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы человека, не связанное с его похищением, совершенное с применением оружия). Об этом сообщили в Следственном комитете РФ. 

Следствием и судом установлено, что летом 2018 года мужчина познакомился с жительницей Саратова, с которой стал поддерживать отношения. Они вместе встретили 2019 год в принадлежащем ему частном домовладении. 1 января 2019 года, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, он поссорился со своей гостьей. В ходе конфликта мужчина совершил в отношении потерпевшей изнасилование и насильственные действия сексуального характера, после чего стал избивать подругу, нанеся ей множественные удары кулаком в область головы, а также ногами по телу, после чего ушел из дома. Вернувшись домой вечером того же дня, он обнаружил, что женщина не подает признаков жизни. Испугавшись ответственности за содеянное, он завернул ее тело в покрывало, перевязал веревкой и положил в не отапливаемой комнате дома, где оно хранилось до его обнаружения сотрудниками правоохранительных органов 6 февраля 2019 года.

В конце января 2019 года мужчина познакомился еще с одной женщиной, которую пригласил к себе в гости и предложил ей остаться с ним жить. В течение нескольких дней новая знакомая гостила у него. В начале февраля 2019 года он, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, поссорился с женщиной.  Разозлившись на нее, а также опасаясь обнаружения ею тела первой потерпевшей, он нанес ей множественные удары кулаком в область головы, а также ногами по телу, после чего совершил в отношении потерпевшей изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Осознав, что от полученных телесных повреждений женщина скончалась, он покинул свое жилище и с указанной даты проживал у своих знакомых на территории Фрунзенского района города Саратова.

Кроме того,  25 ноября 2018 года тот же мужчина, находясь по месту своего жительства, совершил в отношении 40-летней женщины насильственные действия сексуального характера, угрожая при этом ее убийством и причинением тяжкого вреда здоровью в случае, если она окажет ему сопротивления. После чего злоумышленник, лишив потерпевшую свободы, удерживал ее в своем доме. 27 ноября 2018 года злоумышленник, полагая, что воля потерпевшей полностью подавлена, решил съездить с ней к своему приятелю. По счастливой случайности женщине удалось сбежать. Будучи напуганной случившимся, она не стала сообщать о произошедшем в правоохранительные органы и лишь когда к ней обратились сотрудники полиции, проводившие оперативно-розыскные мероприятия, она рассказала им о совершенных в отношении нее противоправных действиях.

Помимо этого, 14 декабря 2018 года тот же мужчина совершил в отношении 45-летней женщины изнасилование и насильственные действия сексуального характера, угрожая при этом ее убийством и причинением тяжкого вреда здоровью в случае, если она окажет ему сопротивления. После чего потерпевшая, воспользовавшись тем, что мужчине были необходимы денежные средства, уговорила его съездить к своему знакомому. Благодаря этому ей удалось сбежать от преступника.

Суд счел собранные следственным органом доказательства достаточными для признания мужчины виновным в совершении инкриминируемых деяний. Приговором суда ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

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