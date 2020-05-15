Выбросивший младенца с балкона житель Твери осужден

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Жителя Твери признали виновным в покушение на убийство малолетнего внука своей сожительницы, находящегося в беспомощном состоянии. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел 15 сентября 2019 года. По данным следствия, 47-летнего мужчину, который был пьян, раздражал плач ребенка. Это подтолкнуло его к тому, чтобы взять младенца на руки, вынести его на балкон квартиры и выкинуть на улицу. Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии, врачам удалось спасти его жизнь.

Отметим, что злоумышленника приговорили к девяти годам колонии строгого режима.