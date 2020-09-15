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Новости мираОбщество

Вулканический пепел опасен для климата Земли

Иван Федоров

Ученые из университета Колорадо в США выяснили, что вулканический пепел опасен для климата Земли, сообщает Lenta.ru со ссылкой на журнал Nature Communication. 

Специалисты проанализировали данные по извержению вулкана Келуд на острове Ява в 2014 году. На их основе ученые создали математическую карту, которая показала, что пепел после извержения оставался в атмосфере Земли несколько месяцев. 

Вулканический пепел богат серой, поэтому достаточно тяжел для того, чтобы осесть в воздухе. Но специалисты обнаружили множество легких частиц, которые могут находиться долгое время в атмосфере. 

Теоретически, такие частицы разрушают озоновый слой Земли, затемняют планету и могут ее охлаждать. Однако до сих пор остается загадкой, каким именно образом пепел влияет на климат.

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