Ученые из университета Колорадо в США выяснили, что вулканический пепел опасен для климата Земли, сообщает Lenta.ru со ссылкой на журнал Nature Communication.

Специалисты проанализировали данные по извержению вулкана Келуд на острове Ява в 2014 году. На их основе ученые создали математическую карту, которая показала, что пепел после извержения оставался в атмосфере Земли несколько месяцев.

Вулканический пепел богат серой, поэтому достаточно тяжел для того, чтобы осесть в воздухе. Но специалисты обнаружили множество легких частиц, которые могут находиться долгое время в атмосфере.

Теоретически, такие частицы разрушают озоновый слой Земли, затемняют планету и могут ее охлаждать. Однако до сих пор остается загадкой, каким именно образом пепел влияет на климат.