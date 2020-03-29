Всеобщий режим самоизоляции введен в Москве и столичном регионе

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В Москве и столичном регионе введен режим всеобщей самоизоляции. Власти разрешили покидать свои дома лишь для того, чтобы выйти на работу или добраться до ближайшего магазина.

Градоначальник Сергей Собянин заявил, что в указ об ограничениях передвижения в связи с COVID-19 от пятого марта внесены изменения. Отныне горожане смогут выйти из дома лишь для:

обращения за экстренной медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью,

поездок на работу,

совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке,

выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания,

выкидывания мусора.

Новые ограничения будут работать с 30 марта. До какого дня они будут действовать – не говорится. Собянин отметил, что новая политика ведется, чтобы «количество тяжелых больных нарастало постепенно, и чтобы система здравоохранения справилась», сообщает Медуза.