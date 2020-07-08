Вратарь «Спартака» остался без ботинок по пути к бабушке

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Вратарь футбольного клуба «Спартак» Александр Селихов остался без обуви, когда поехал навещать бабушку. Его ботинки украли в поезде.

Молодой спортсмен рассказал об инциденте в соцсети Инстаграм. Он даже снял видео, на котором показал, как идёт босиком по переходу.

По словам Селихова, он ехал в поезде к бабушке и уснул на верхней полке. Когда до окончания пути до Орла осталось 10 минут, голкипер спустился вниз и понял: обуви у него больше нет. В своём обращении к подписчикам Александр выругался по поводу ситуации.