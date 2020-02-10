Врачи спрятались от пациента, который прилетел из Китая в Уфу

В Уфе врачи инфекционной больницы отказались обследовать 27-летнего мужчину на наличие коронавируса после того, как он вернулся из Китая. Об этом стало известно НТВ.

Сообщается, что парень прилетел из Пекина, где работал на протяжении восьми месяцев. Он почувствовал недомогание и пришел в медучреждение, где хотел сдать анализы. По словам его отца, появление сына сразу же вызвало переполох среди медиков. Вскоре мужчину попросили покинуть больницу через черный ход.

В Минздраве Башкирии заявили, что по данному факту проводится служебная проверка, но «документальных подтверждений нет».