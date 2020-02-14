Врачи скорой помощи выбросили пациента в снег и уехали

Прокуратура выясняет обстоятельства инцидента в Каменском-Уральском, в ходе которого скорой помощи якобы бросила 44-летнего обездвиженного пациента. Об этом пишет РЕН ТВ.

Ранее в Сети появилось видео, на котором мужчина ползет по заснеженной дороге. По некоторых данным, речь идет о парализованном пациенте, брошенном бригадой скорой помощи у приемного покоя.

Сообщается, что мужчину изначально доставили в одну из больниц города и сделали рентген, по результатам которого был исключен перелом позвоночника. Информация проверяется.