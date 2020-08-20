Врач рассказал, кому нельзя прививаться от COVID-19

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал радио Sputnik, кому нельзя делать прививку от коронавируса.

По словам медика, ограничения на применение вакцины в этом случае будут схожи с теми, что действуют при вакцинации от гриппа. Например, нельзя делать прививку болеющим людям с высокой температурой.

Также не будут вакцинировать тех, кто употреблял спиртное незадолго до прихода в медкабинет. Жемчугов рассказал, что человеку, который пил перед вакцинацией, будет очень плохо. Он считает, что алкоголь нельзя употреблять минимум за сутки до процедуры.

– Время зависит от того, как печень работает у человека, – пояснил Владислав Жемчугов.

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Также специалист подчеркнул, что пришедшем на вакцинацию не стоит стесняться задавать вопросы. Например, уточнить срок годности вакцины, проверить, в каких условиях она хранится в холодильнике.

Также Жемчугов заявил, что вакцинировать от коронавируса должен врач, а не медсестра.

– Такие вот вещи надо заранее прочитать на сайте Роспотребнадзора и Минздрава, а потом не стесняться и требовать того, чтобы все было так, как должно быть, – подчеркнул специалист.