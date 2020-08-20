Врач рассказал, кому нельзя прививаться от COVID-19

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал радио Sputnik, кому нельзя делать прививку от коронавируса.
По словам медика, ограничения на применение вакцины в этом случае будут схожи с теми, что действуют при вакцинации от гриппа. Например, нельзя делать прививку болеющим людям с высокой температурой.
Также не будут вакцинировать тех, кто употреблял спиртное незадолго до прихода в медкабинет. Жемчугов рассказал, что человеку, который пил перед вакцинацией, будет очень плохо. Он считает, что алкоголь нельзя употреблять минимум за сутки до процедуры.
Также специалист подчеркнул, что пришедшем на вакцинацию не стоит стесняться задавать вопросы. Например, уточнить срок годности вакцины, проверить, в каких условиях она хранится в холодильнике.
Также Жемчугов заявил, что вакцинировать от коронавируса должен врач, а не медсестра.