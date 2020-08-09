Врач назвала преимущество мясоедов над вегетарианцами

Врач-диетолог Инна Кононенко объяснила, в чем преимущество мясоедов над вегетарианцами. Оказалось, что первые могут прожить дольше последних. Чтобы достичь такого эффекта, нужно правильно питаться.

Кононенко пояснила, что организм постоянно нуждается в белке. При этом его нехватку можно заметить не сразу. Дефицит этого компонента проявляется с возрастом.

Мясоеды могут уменьшить скорость процесса старения, если будут употреблять много витаминов B12, D3 и K2. При этом, по словам врача, у вегетарианцев хуже работают митохондрии, отвечающие за протекание процесса старения, сообщает МК.