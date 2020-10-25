Врач-нарколог рассказал, как быстро избавиться от похмелья

Врач-нарколог Алексей Казанцев в интервью «5 каналу» рассказал, что нужно делать наутро после бурной вечеринки, чтобы быстрее прошло похмелье.
Сначала необходимо принять контрастный душ: включать то горячую, то холодную воду каждые пять секунд.
При этом специалист не советует во время похмелья пить кофе или молоко, особенно тем, у кого проблемы с желудочно-кишечным трактом.
В течение дня врач порекомендовал принимать витамины. Детоксикацию ускорят препараты с содержанием калия, магния, а также на основе янтарной и лимонной кислоты.