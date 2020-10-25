Врач-нарколог рассказал, как быстро избавиться от похмелья

Врач-нарколог Алексей Казанцев в интервью «5 каналу» рассказал, что нужно делать наутро после бурной вечеринки, чтобы быстрее прошло похмелье.

Сначала необходимо принять контрастный душ: включать то горячую, то холодную воду каждые пять секунд.

— Обязательно пейте минералочку, чтобы выводить ph крови в сторону ощелачивания, так как с утра вы проснулись с запахом перегара, — отметил Алексей Казанцев.

При этом специалист не советует во время похмелья пить кофе или молоко, особенно тем, у кого проблемы с желудочно-кишечным трактом.

— С утра нужно питаться продуктами, в которых содержится много белка. Съешьте с утра непережаренный омлет, и вам будет очень хорошо, — рассказал нарколог.

В течение дня врач порекомендовал принимать витамины. Детоксикацию ускорят препараты с содержанием калия, магния, а также на основе янтарной и лимонной кислоты.

— Не менее важное — прогулки на свежем воздухе. При этом воздержитесь от серьезных физических нагрузок, — посоветовал Казанцев.