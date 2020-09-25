Возбуждено дело после избиения ребенка матерью в такси в Курске

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Курска. Ее подозревают в избиении ребенка во время поездки в такси, передает телеканал РЕН ТВ.
Ранее таксист запечатлел на видео пассажирку, которая кричала на своего ребенка, материла его, после чего и вовсе подняла на него руку. По всей видимости, ребенок взял с собой не все документы, из-за чего мать стала кричать на него.
«Зачем я тебя, ублюдка, родила?!» – кричала женщина.
Отметим, что подозреваемую задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения.
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