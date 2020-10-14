Возбуждено дело о халатности после стрельбы в Нижегородской области

В рамках расследования убийства трех человек в Нижегородской области возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц, пишет РИА Новости.

Днем 12 октября в деревне Большеорловское мужчина открыл огонь по местным жителям. Трое мужчин скончались, еще трое пострадавших попали в больницу. Возбуждено уголовное дело. Утром во вторник тело 18-летнего парня обнаружили в лесополосе.

Отмечается, что речь возможной халатности в вопросе выдачи разрешений на ношение огнестрельного оружия мужчине, а также непроведении в отношении него достаточной профилактической работы.

Следователи проведут посмертную психолого-психиатрическую экспертизу.

Ранее сообщалось, что парень приехал к бабушке на каникулы. Она призывала внука поменьше играть в компьютерные игры и больше времени посвящать учебе. На этой почве между родственниками случались конфликты.