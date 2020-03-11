ВОЗ объявила о пандемии коронавируса

Сотрудники Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) охарактеризовали распространение коронавирусной инфекции COVID-19 в мире «как пандемию». Это стало известно во время брифинга журналистов.

По словам главы ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, во Всемирной организации здравоохранения ждут увеличения числа заболевших и погибших в скором времени. При этом медик отметил, что организация призывает государства к применению жестких мер для прекращения распространения вируса.

Гебрейесус подчеркнул, что должны быть активизированы механизмы реагирования на чрезвычайную ситуацию. Кроме того, необходимо сообщать гражданам о существующих рисках и методах защиты и изолировать всех заболевших и контактировавших с ними людей, сообщает Медуза.

Отметим, что 11 марта в редакции РИА «7 новостей» проходил круглый стол, главной темой которого стал коронавирус.