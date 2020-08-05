Военный убил сослуживца под Владимиром

Во время занятий по огневой подготовке во Владимирской области погиб военнослужащий. ЧП произошло в результате несчастного случая.

Как сообщает РЕН ТВ, в контрактника выстрелил сослуживец. Это случилось после того, как военный нарушил правила безопасности во время процесса разряжения оружия. Следствием ошибки стал непреднамеренный выстрел в другого военнослужащего.

После ЧП раненого срочно доставили в медицинское учреждение. Врачи сделали все возможное, чтобы спасти ему жизнь, однако он умер.

По факту случившегося начато расследование. Устанавливаются детали инцидента.