Военный убил сослуживца под Владимиром

Во время занятий по огневой подготовке во Владимирской области погиб военнослужащий. ЧП произошло в результате несчастного случая.
Как сообщает РЕН ТВ, в контрактника выстрелил сослуживец. Это случилось после того, как военный нарушил правила безопасности во время процесса разряжения оружия. Следствием ошибки стал непреднамеренный выстрел в другого военнослужащего.
После ЧП раненого срочно доставили в медицинское учреждение. Врачи сделали все возможное, чтобы спасти ему жизнь, однако он умер.
По факту случившегося начато расследование. Устанавливаются детали инцидента.
Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram