Водитель «убил» дорогую машину на тест-драйве в Нижнекамске

Водитель разбил спортивный лифтбек Kia Stinger во время тест-драйва. Это случилось в Нижнекамске (Татарстан), сообщает Вечерняя Казань.

По информации сотрудников ДПС, ЧП случилось на Чабьинской улице. Управлявший дорогой иномаркой гражданин потерял контроль над ней. В результате чего Kia оказалась на полосе для встречных авто. такой маневр завершился серьезным столкновением с фургоном ГАЗ «Соболь». После удара Stinger сломал столб.

Разбитый Kia Stinger в Нижнекамске. Фото — соцсети

По предварительным данным, никто в результате происшествия не был травмирован. Однако Kia Stinger получила серьезные повреждения кузова. Напомним, такой автомобиль стоит в автосалоне около двух миллионов рублей.